Wieviel Rot steckt in Türkis-Grün?

Anders als die große Zustimmung zum Koalitionspakt am Bundeskongress vermuten lässt, wird an der grünen Parteibasis weiterhin diskutiert, inwieweit Werner Kogler und seine Mannschaft grüne Werte verraten und verkauft hätten. Dahinter steht die Frage: Wie weit sind die Grünen nach Rechts gerückt? Sind sie möglicherweise schon rechts der SPÖ angesiedelt? Der „Wutbrief“ samt Parteiaustritt des Grün-Gewerkschafters Herbert Orsolits steht stellvertretend für die Unzufriedenheit bei so manchem Öko-Bewegten.

Diese erscheint freilich nur teilweise berechtigt und dürfte in Summe vor allem den Vorbehalten gegenüber der ÖVP-Sicherheits- und Asylpolitik geschuldet sein.

Bei näherer Betrachtung finden sich im Regierungsprogramm nämlich sehr wohl Vorhaben, speziell im Bereich Arbeit und Soziales, die auf Zustimmung auch bei der roten Opposition stoßen.