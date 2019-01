Wieviel Aggression ist AMS-Trainern zumutbar?

Ein Arbeitsloser hat vor Gericht gegen das AMS gewonnen, das Urteil ist aber höchst umstritten.

Der Jobsuchende wurde zunächst wegen seines aggressiven Verhaltens aus einem AMS-Kurs ausgeschlossen und außerdem sechs Wochen vom Arbeitslosengeld gesperrt. Der Mann klagte jedoch und bekam Recht, dass die Sanktionen überzogen waren. Was gilt nun? Darf man beim AMS nun ein wenig herumschreien und nötigenfalls auch ein bisschen auf den Tisch hauen, um den einen Kurs und nicht den anderen zu bekommen? Gibt es da keine klare Regeln?

AMS-Chef Johannes Kopf will das Urteil genau deshalb nicht akzeptieren. Er geht beim Verwaltungsgerichtshof (VwGH) in Revision. Es gehe um Klarheit für die in diesem Fall betroffenen externen Trainer, die das AMS beschäftigt. Es gehe aber auch um das Schutzbedürfnis für die AMS-Berater und um die anderen Kursteilnehmer.