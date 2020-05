Wiener SPÖ kritisiert Rot-Blau im Burgenland

Wut, Fassungslosigkeit und tiefes Entsetzen. So lässt sich die Stimmung in der Wiener SPÖ zusammenfassen, nachdem Burgenlands Landeshauptmann Hans Niessl die Koalition mit der FPÖ verkündete. Schon vor der gemeinsamen Pressekonferenz von Niessl und FP-Chef Johann Tschürtz versammelte sich die Parteijugend vor der SPÖ-Zentrale in der Wiener Löwelstraße. Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos, selbst Burgenländer, hatte Rot-Blau im Burgenland als "gelungenes Experiment" bezeichnet. Die jungen Roten sahen das anders: "Verrat" stand auf einem großen Transparent. "Die Koalition mit den Blauen ist einer SPÖ nicht würdig", sagt Laura Schoch, Vorsitzende der Bundesjugendvertretung (SJ). Sie verweist auf einen gültigen Bundesparteibeschluss, der eine Koalition mit der FPÖ ausschließt und fordert den Parteiausschluss von Niessl: "Er muss zurücktreten. Tut er das nicht, muss die Partei Konsequenzen ziehen", sagt Schoch.

Scharfe Kritik an der rotblauen Koalition kommt auch von Tanja Wehsely, stellvertretende Klubchefin der SPÖ Wien. "Es steht dem Burgenland nicht zu, so weitreichende Entscheidungen zu treffen. Für mich ist das ein parteischädigendes Verhalten", sagt Wehsely. Offenbar wolle Niessl in die Geschichte eingehen, er werde sich aber die Finger daran verbrennen.