Häupl schließt Koalition mit NEOS aus

Die Neos

Brigittenau

Häupls

Beate Meinl-Reisinger

nahmen fast zeitgleich bei ihremParteitag im NachbarbezirkKampfansage auf: „Da fühlt man sich ja fast geehrt“, sagte, die zur Landessprecherin gewählt wurde.

Die roten Anwürfe wollte sie aber nicht auf sich sitzen lassen. „ Häupl hat ein Amtsverständnis, das an Robert Heinrich den Ersten erinnert“, spielt Meinl-Reisinger auf die TV-Kunstfigur an. Zudem solle Häupl nicht so tun, als ob er nicht auch auf Privatisierung setze. Die Stadt suche derzeit PPP-Modelle, um Schulen- und Spitalsbauten zu finanzieren. „Da ist es populistisch, mit den Ängsten der Wiener zu spielen“, sagte Meinl-Reisinger.

Die Neos selbst haben bei Privatisierungen weit weniger Berührungsängste. Meinl-Reisinger könnte sich vorstellen, dass Gemeindebaumieter ihre Wohnung nach einer gewissen Zeit erwerben können.

Auch bei anderen Bereichen der Stadt könne man so Kosten sparen. „Wenn das Service auf hohem Niveau gehalten wird und gleichzeitig Kosten gespart werden können – warum nicht?“, sagt die Neos-Sprecherin. „Wir wollen jedenfalls nicht, dass eine Partei die Stadt wie eine Krake umschlungen hält – wo es nicht nur Freunderlwirtschaft gibt, sondern schon Korruption.“

Dass Häupl bei der Wien-Wahl die Absolute erhält, glaubt man nicht. Die Neos jedenfalls stünden für eine Regierungsbeteiligung bereit. „Dass Häupl die Zusammenarbeit mit uns ausschließt, finde ich schade“, sagte Meinl-Reisinger. Eines stehe damit aber fest: „Die SPÖ ist für uns der Gegner bei der Wien-Wahl.“