Parlament: "Zentrum der Gewaltherrschaft"

Begonnen hat dieser Prozess 2009 mit der Provenienzforschung und Restitution der Bibliothek, die insgesamt 340.000 Bücher umfasst. "Wir sind verpflichtet, uns an den gesamtstaatlichen Anstrengungen bei Herkunftsforschung und Restitution zu beteiligen", sagt Dossi. "Jetzt wird die Periode untersucht, in der das Parlament von 1933 bis 1945 ausgeschaltet und völlig zweckentfremdet wurde." In der Bibliothek fand man 37 Bände, die eindeutig den früheren Besitzern entzogen wurden. Nach Empfehlung des Kunstrückgabebeirats und des Nationalfonds kommen diese an die früheren Eigentümer oder Erben zurück. Weitere 1800 Bücher weisen eine bedenkliche Herkunft auf, über 2500 sind eindeutig "Gauhausbestand". Die ersten Bücher wurden kürzlich von Parlamentspräsidentin Barbara Prammer an den Präsidenten der Israelischen Kultusgemeinde, Oskar Deutsch, übergeben.