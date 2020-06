Kaiser: "Es wird Druck ausgeübt, der in dieser Form neu ist"

ÖBFA-Chefin Martha Oberndorfer sagt zum KURIER, sie brauche, um Geld aufzunehmen, die Aufforderung des Finanzministers. Spindelegger bestätigt den Sachverhalt und begründet ihn so: „ Kärnten hat nicht die erforderlichen Unterlagen für die Rückzahlung geliefert.“

In Kärnten kursiert allerdings eine andere Version. In einem Gespräch der Landes-Finanzabteilung mit dem Bund sei die Bemerkung gefallen, dass es kein Geld gäbe, solange „das mit der Hypo nicht geklärt ist“. Ein entsprechender Aktenvermerk sei angelegt worden, heißt es.

Landeshauptmann Peter Kaiser will auf KURIER-Anfrage zu Details nicht Stellung nehmen, bestätigt aber so viel: „Es wird auf Kärnten Druck ausgeübt. Das wurde mir von meinen Mitarbeitern mitgeteilt. Dafür habe ich kein Verständnis. Da wird ein Druckmittel eingesetzt, das in dieser Form neu ist. Dieses Druckmittel kann zur Folge haben, dass Kärnten selbst auf dem Kreditmarkt Geld aufnehmen muss, und zwar zu viel schlechteren Konditionen als wir es über die Bundesfinanzierungsagentur bekommen würden.“