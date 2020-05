Wieder eine Premiere in der 2. Republik, und wie trügerisch der Trend ist

Mal Hand aufs Herz - sind auch Sie bei den Vorsichtsmaßnahmen gegen eine Corona-Infektion etwas nachlässiger geworden? Waschen und desinfizieren Sie sich die Hände genau so oft wie vor sieben Wochen, oder haben auch Sie das eine oder andere Mal darauf vergessen? Als wir am 16. März, dem Tag des Lockdowns nur noch zu zwölft in die KURIER-Redaktion kamen, desinfizierte ich fast im Stundentakt die Hände und dreimal am Tag die Tastatur. Ein Kollege (Name der Redaktion bekannt) säuberte beim Eintreffen seinen Schreibtisch, als käme dieser direkt aus Wuhan, jedes Niesen wurde mit einem Corona-Verdacht quittiert.

Alles etwas easier

Die Aufhebung des Lockdowns hat auch im Unterbewusstsein der Menschen natürlich zu einem Durchatmen geführt. Wenn man die Szenen vor den Möbelhäusern, in den Innenstädten oder beim Eissalon vom vergangenen Wochenende betrachtet, so war von einem Meter Mindestabstand nicht immer die Rede.