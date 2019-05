Wie Wahlkampf in einer illiberalen Demokratie funktioniert

Besonders deutlich zeigt sich das an der Art und Weise, wie Orbán in Ungarn die politische Konkurrenz wahlkämpfen lässt, oder genauer: Wie er sie nicht lässt.

Denn während in Österreich alle Parteien auf Plakaten, in Zeitungen und insbesondere im Fernsehen ihre Kandidaten präsentieren dürfen, gehen die Uhren in Ungarn anders.

Erst am Montag hatte SPÖ-Spitzenkandidat Andreas Schieder seinen Parteifreund von den ungarischen Sozialisten, István Ujhelyi in Wien zu Gast. "Und es war deutlich zu spüren, wie sehr er sich darüber gefreut hat, dass er seine Meinung endlich unverblümt und unzensuriert in eine Fernsehkamera sagen darf."