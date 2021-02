Wie sich die abgeschobene Familie über Wasser hielt

Dass der Vater eine Rolle in der Familie spielt, ist selbst für den Ex-Anwalt eine Überraschung. „Erstmals kam er in meiner Kanzlei, als die Abschiebung vor der Tür stand. Ich glaube, er hat nichts dazu beigetragen, dass sie in Österreich gut leben konnten“, sagt Vallender.

Tina beschreibt der Anwalt als aufgewecktes Mädchen. Das Gymnasium Stubenbastei in der Wiener Innenstadt wollte sie besuchen, weil diese Schule einen Russisch-Zweig anbietet und Russisch als erste lebende Fremdsprache gelehrt wird. Der Elternverein der Schule und die Volkshilfe sammeln nun Spenden für Tina, damit der Online-Unterricht aus Österreich fortgesetzt werden kann.