Wie schützen sich Minister und wichtige Berater vor Ansteckung?

Ungeachtet davon stellt sich in der Regierungsmannschaft und im Krisenstab aber dieselbe Frage wie im Rest des Landes: Was passiert, wenn etwas passiert? Was tun die Krisenstäbler, damit nicht auch hier ein Corona-Fall auftritt?

Im Prinzip gelten in allen Krisenstäben und Ministerien dieselben Vorsichtsmaßnahmen wie in großen Unternehmen: Die Mitarbeiter werden in kleinere Teams aufgeteilt. Die eine Hälfte arbeitet im Büro, die andere zu Hause – und die beiden treffen einander nicht, damit bei einem Aus- oder Verdachtsfall ein Team arbeitsfähig bleibt.

Im Innen- und Gesundheitsministerium, den zwei zentralen Ressorts der Krisenbewältigung, ist das genau so.

„Wir sind seit acht Wochen im Corona-Modus“, sagt eine Sprecherin von Gesundheitsminister Rudi Anschober. Und das bedeute, dass – abgesehen von den grundsätzlichen Vorsichtsmaßnahmen wie regelmäßigem Händewaschen und physischer Distanz – auch unter der kritischen Zahl von fünf Teilnehmern nur noch jene Sitzungen physisch abgehalten werden, die unabdingbar sind.