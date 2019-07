Wie Politiker ihren Urlaub verbringen

Am liebsten lässt er sich treiben. Urlaubsmodus schaut bei Grünen-Chef Werner Kogler so aus: Er steigt in die Eisenbahn (Zug sagt er eigentlich nie) in Richtung Italien. Ohne bestimmte Destination, ohne Buchung. Denn der Weg ist für Kogler das Ziel. Im Zug entspannt er sich, schaltet am besten ab.

Es ist eine bewusste Entschleunigung, die Kogler bei seinem Eisenbahn-Trip findet. Wo es ihm dann in Bella Italia gefällt, steigt er aus und verweilt ein paar Tage. Dann geht es wieder weiter. In den Urlaubswochen taucht der Grünen-Chef regelrecht ab – nicht nur der Ort seines Aufenthalts ist (selbst für ihn vor Reiseantritt) unbekannt, sondern auch das Handy ist abgeschaltet.