Wie gut ist mein Arzt, das Spital? Patienten tappen im Dunkeln

Es ist ein hoch kontroversielles Thema, dass die neue Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser ( SPÖ) in Angriff nehmen will: "Der Patient muss sich erwarten können, dass er, wenn er in ein Spital geht, weiß, was ihn dort erwartet. Dass er weiß, wie oft dort eine spezielle Behandlung durchgeführt wurde, und wie oft es Komplikationen gab", sagte die Ministerin jüngst im KURIER-Gespräch.