Sabine Oberhauser: "Fehler im Spital offenlegen"

In anderen Ländern ist es durchaus üblich zu erfahren, in welchem Krankenhaus wie viele Eingriffe gemacht werden, oder wie oft es Komplikationen gab. Sollten solche Daten auch bei uns veröffentlicht werden?

Sabine Oberhauser: Da geht es um die Frage der Qualitätssicherung. Ich glaube, das ist ein seit Langem diskutierter Prozess, auch mit der Ärztekammer, zum Beispiel Fehlerquoten und Ähnliches zu veröffentlichen. Die grundsätzliche Frage, ob solche Daten transparent gemacht werden sollen, ist sicher etwas, worüber wir diskutieren sollten. Weil der Patient muss sich erwarten können, dass er, wenn er in ein Spital geht, weiß, was ihn erwartet, wie oft dort eine spezielle Behandlung durchgeführt wird, und wie oft es Komplikationen gab. Diese Qualitätssicherung kann man voran treiben.

Ist das nicht ein grundsätzliches Problem? Wenn in Österreich jedes Krankenhaus jede Behandlung anbietet, kann doch niemand wirklich gut werden.

Speziell im ländlichen Bereich sollte man eine Grundversorgung für die Patienten in jedem Krankenhaus anbieten. Bestimmte Leistungen sollten aber in speziellen Krankenhäusern erbracht werden, weil sie dann dort auch öfter und damit besser gemacht werden. Wenn man etwa an eine Hüftoperation denkt, dann gibt es die in größeren Abteilungen sicher öfter als in einem kleinen Krankenhaus am Land.

Mehrere Krankenhäuser in unmittelbarerer Nachbarschaft, auch wenn Landesgrenzen dazwischen sind, soll es also nicht mehr geben?

Auch da braucht es eine vernünftige Steuerung. Es ist wichtig, dass Menschen, wenn sie erkranken, in ein Spital in zumutbarer Entfernung gehen können. Dennoch gehört die Planung auch über die Ländergrenzen hinweg. Auch das ist eine Frage der regionalen Gesundheitsplanung.

Eine Mammutaufgabe?

Sicher, aber lohnenswert. Man muss ja die Spitäler nicht schließen, man kann sie umbauen, etwa in eine Praxisgemeinschaft oder in ein Pflegewohnhaus. So werden der Standort und die Arbeitsplätze erhalten.

Andererseits gibt es Regionen, die dringend Fachärzte suchen.