Wie geht es mit der Mindestsicherung weiter?

Darum dürfte Türkis-Blau mit dem Rahmengesetz noch zuwarten wollen: Denn es wäre sehr blamabel, wenn eine große Reform der Rechts-Koalition schon von Beginn an daran scheitert, dass sie gegen Verfassungs- oder Europarecht verstößt.

Unsaubere Gesetze

Nicht, dass das etwas grundlegend Neues wäre: Bei mehreren zentralen Vorhaben, von der neuen Asyl-Agentur über die Umweltprüfung von Großprojekten bis hin zur Krankenkassenreform wurden von verschiedensten Betroffenengruppen bereits Klagen sowohl vor dem VfGH als auch vor dem EuGH angekündigt. Klagen, denen führende heimische Verfassungs- und Europarechtsjuristen durchwegs gute bis sehr gute Chancen zugestehen.

Bei der Mindestsicherung wollte die Regierung diese juristische Unsicherheit vermeiden, könnte nun von den Ländern aber doch früher als erhofft zum Handeln gezwungen werden. So wäre es möglich, dass Rahmengesetz doch bereits vor der VfGH-Entscheidung in Begutachtung zu schicken und in dieser Begutachtungsphase auch die etwaige Höchstrichter-Kritik einzuarbeiten, schreibt die Presse.

In diesem Fall würde seitens der ÖVP-FPÖ-Regierung wohl auch eine längere Begutachtungsfrist gewährt werden als die vier Tage, die vergangene Woche Zeit blieb, die Reform der Staatsholding unter die Lupe zu nehmen. Eine Frist, so kurz, dass sie sogar aus dem Justizministerium Josef Mosers ( ÖVP) stark kritisiert wurde.

Abschaffung der Notstandshilfe?

Für zusätzlichen Wirbel in Sachen Mindestsicherung sorgte am Wochenende unterdessen ein weiterer Medienbericht. So soll der Rückzug aus dem - auch von österreichischen Diplomaten - fertig verhandelten "Globalen Pakt für eine sichere, geordnete und reguläre Migration" der Vereinten Nationen (kurz: UN-Migrationspakt) Teil eines koalitionsinternen Tauschgeschäfts gewesen sein.

Die ÖVP stimmte dem von der FPÖ geforderten Nein zum Migrationspakt zu, dafür legt die FPÖ der ÖVP bei der Abschaffung der Notstandshilfe keine Steine in den Weg, schreibt die Tageszeitung Österreich.