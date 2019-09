Wie die Parteien pflegende Angehörige unterstützen wollen

Laut Caritas pflegen mehr als 900.000 Österreicher ihre Angehörigen zuhause. Wie diese unterstützt und entlastet werden sollen, darüber gehen die Vorstellungen der Parteien weit auseinander.

Angestoßen hat die Debatte am Sonntag ÖVP-Chef Sebastian Kurz mit seiner Forderung nach einem Bonus für pflegende Angehörige. Diese sollen pro Jahr mit 500 (bei Pflegestufe 1), 1.000 (bei Stufe 2) oder 1.500 Euro (ab Pflegestufe 3) unterstützt werden. Bei derzeit rund 460.000 Pflegegeldbeziehern, von denen rund 80 Prozent zuhause gepflegt werden, würde dies rund 400 Millionen Euro kosten.

FPÖ-Plan kostet 1 Milliarde Euro

Aus Sicht von FPÖ-Chef Norbert Hofer geht der türkise Vorstoß zwar in die richtige Richtung, ist aber nicht praktikabel: Oft würden Pflegende von mehreren Angehörigen betreut, da sei unklar, wer wie viel bekommen soll.

Hofer will stattdessen das Pflegegeld ab Stufe 3 um 50 Prozent erhöhen, was pro Jahr eine Milliarde Euro kosten würde. Darüber will er im Fall einer FPÖ-Regierungsbeteiligung ein eigenes Staatssekretariat für Pflege einrichten zu wollen.

SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch kann wenig mit den ÖVP-Plänen anfangen. „Pflegende Angehörige brauchen mehr als einen ’Daheim-Bonus’“, so Muchitsch. Nämlich „Unterstützung durch mobile Dienste, professionelle Pflegepersonen sowie ein Anrecht auf Pflegeteilzeit oder Pflegekarenz“.

Für Neos-Sozialsprecher Gerald Loacker sind die Vorschläge von ÖVP und FPÖ der versuch, „ihre völlig verfehlte Pflege-Politik zu kompensieren“. Er fordert eine nachhaltige Umgestaltung des Pflegesystems, damit „weder Pflegebedürftige noch Angehörige davon abhängig sind, dass die Parteien vor Wahlen einen Bonus verteilen“.

Caritas-Präsident Michael Landau zeigte sich erfreut, dass das Thema Pflege nun auch inhaltlich diskutiert wird. Die Debatte solle genützt werden, um gute Lösungsansätze zu finden.