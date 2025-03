Wie die ÖVP-Macht in den Städten Westösterreichs erodiert

„Die Probleme der ÖVP sind viel mehr als ein Tröpflein“, sagt Politikwissenschafter Peter Filzmaier in Anspielung auf die Wermut-Analyse des Vorarlberger Landeshauptmanns. „Man wird in den Städten immer schwächer und hat vor allem ein langfristiges strategisches Problem. Denn es wächst die Stadtbevölkerung und es schrumpft die Landbevölkerung.“

Denn in der Ländle-Wirtschaftsmetropole Dornbirn setzt sich ein urbaner Negativtrend für die ÖVP fort. Der macht auch vor den anderen zwei schwarzen Kernländern im alpinen Westen – Tirol und Salzburg – nicht Halt, in denen die Volkspartei in der Vergangenheit nicht nur am Land, sondern auch in vielen Städten das Sagen hatte.

In Vorarlberg stellt die ÖVP nunmehr in nur noch zwei von fünf Städten den Bürgermeister. 2015 verlor sie Hohenems an den Ex-FPÖ-Landeschef Dieter Egger, der nun bereits zum zweiten Mal sein Amt in direkter Wahl verteidigen konnte.

2020 setzte sich Ex-SPÖ-Chef Michael Ritsch in der Landeshauptstadt Bregenz überraschend in einem Duell gegen ÖVP-Langzeit-Bürgermeister Markus Linhart durch. Dieses Mal musste Ritsch nicht einmal mehr in die Stichwahl, obwohl die Volkspartei ihren langjährigen Landtagsklubchef Roland Frühstück ins Rennen geschickt hatte. Der 67-Jährige war chancenlos.

Schwere Niederlage in Innsbruck

Auf ein junges Gesicht hatte ÖVP-Landeshauptmann Anton Mattle in Tirol 2024 bei der Mission „Rückeroberung der Landeshauptstadt Innsbruck“ gesetzt. Aus der Position eines Staatssekretärs gestartet, war aber für den damals 35-jährigen Florian Tursky nichts zu holen.