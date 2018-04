Wie die Kampagne gegen den Kärntner ÖVP-Chef lief

Der abrupte Abgang des Kärntner ÖVP-Obmanns Christian Benger (im Bild mit seinem Nachfolger Martin Gruber, li.) mitten in den Vorbereitungen für eine rot-schwarze Koalition in der Landesregierung hat die Schwarzen in heftige Turbulenzen gestürzt. Bengers Entscheidung fiel überraschend, was den Zeitpunkt betrifft, Auslöser dürfte massives innerparteiliches Mobbing gewesen sein. Dazu probten auch noch Oberkärntner Bürgermeister den Aufstand.

SPÖ-Landeshauptmann Peter Kaiser betonte schon am Mittwoch, ihm sei von massiven Interventionen der Bundes-ÖVP berichtet worden, die zu Bengers Rücktritt wesentlich beigetragen hätten. ÖVP-Funktionäre bestätigen in Hintergrundgesprächen diese Lesart, offiziell will allerdings niemand dazu Stellung nehmen. Jedenfalls sollen in sozialen Medien vor allem am Osterwochenende zahlreiche abfällige Kommentare über die Person Benger kursiert sein, die teilweise auch seine Familie nicht verschonten. Laut Medienberichten soll es zudem ein Treffen von Benger-Gegnern in einem Gasthaus gegeben haben, bei dem auch Bundesparteiobmann Sebastian Kurz kontaktiert worden sein soll. Dieser habe, so wird kolportiert, versichert, dass Benger "nächste Woche Geschichte ist".

Im Wahlkampf versteckt

Dass die Unterstützung der Bundes-ÖVP für den Kärntner Parteichef enden wollend war, wurde schon im Landtagswahlkampf deutlich. Benger war zwar Spitzenkandidat, wurde aber bei Plakatserien und Wahlkampfveranstaltungen regelrecht versteckt. Schon im Sommer vergangenen Jahres kursierten Gerüchte, wonach Benger abgelöst werden solle. Nach dem mäßigen Abschneiden der Volkspartei bei der Landtagswahl am 4. März hatten viele bereits mit seinem raschen Rücktritt gerechnet. Doch Benger überraschte mit Steherqualitäten, er ließ sich als Verhandlungsführer für die Gespräche mit der SPÖ nominieren und versicherte, die ganze Legislaturperiode Landesrat zu bleiben und im Sommer erneut für den Parteivorsitz zu kandidieren.

Damit dürfte er für maßgebliche Kreise in der ÖVP zum Störfaktor geworden sein, und die Kampagne gegen ihn gewann zusätzliches Momentum. Dazu kommt noch ein Brief aus Oberkärnten, in dem die dortigen schwarzen Bürgermeister ultimativ einen Landesratssitz für den bisherigen Klubobmann Ferdinand Hueter fordern. Darin wird unverhohlen mit Abspaltung der dortigen Bezirksschwarzen gedroht, sollte dieser Forderung nicht nachgekommen werden.