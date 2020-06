Wie die FPÖ von Pegida profitiert

Sie sind also aufmarschiert. Während die " Patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes", kurz Pegida, in Deutschland mittlerweile mit erheblichen Problemen zu kämpfen haben (die Partei ist führerlos, das frühere Front-Duo engagiert sich in einer neuen Initiative), trat der Wiener Ableger am Montag zum ersten Mal im Zuge eines "Spaziergangs" in Erscheinung (siehe hier).

Der Andrang war bescheiden. In Leipzig etwa konnte die Pegida bis zu 15.000 Leute mobilisieren. Und doch ist es auffallend, dass die islamkritische Initiative nun auch in Österreich angekommen ist, um auch hier gegen "Massenmigration", Scharia und Islamisierung zu agitieren.

Die Slogans und Anliegen erinnern im Einzelnen durchaus an die FPÖ. Auch die Freiheitlichen lassen sich gerne über die "Massenzuwanderung" aus, oder sie fordern bei Sondersitzungen im Parlament pauschal "Sicherheit statt Islamisierung".