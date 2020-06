Finanzminister a. D., der wenig zu sagen hat

Der ehemalige KURIER-Journalist Rainer Fleckl gab 2010 mit einer Artikel-Serie über die Vorgänge in der Bundesliga den Anstoß für die Ermittlungen. Er deckte das "Geldkarussell" auf, mit dem die Bundesliga ihre Finanzschulden "durch die Hintertür" via Förderung beglichen habe. Als Zeuge erinnerte sich Fleckl daran, dass auch das Kabinett des damaligen Finanzministers Karl-Heinz Grasser in den "heiklen Deal" eingebunden gewesen sei.

Prozessfortsetzung am Dienstag.