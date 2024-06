Geheimnis nach eineinhalb Jahren gelüftet: Werner Kogler hat geheiratet

Am Sonntag, 16. Juni, beginnen auf dem Radiosender Ö3 in der Sendung "Frühstück bei mir" mit Claudia Stöckl die sogenannten Ö3-Sommergespräche.

Im heutigen Ö3-Wecker durfte man schon erste Details erfahren, die zwar die innenpolitische Welt nicht aus den Angeln heben dürften, aber selbst Wecker-Mann Robert Kratky zu verwundern vermochten: "Wie schafft´s ein Mann, der fast täglich Schlagzeilen produziert, so etwas Privates, aber dann doch Wesentliches, wie seine Hochzeit geheimzuhalten?"

Werner Kogler und seine langjährige Frau an seiner Seite, Sabine Jungwirth, haben nämlich geheiratet - und das bereits vor 18 Monaten am Magistrat in Graz.