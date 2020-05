Darabos-Erbe Klug sagt Ja zur Wehrpflicht

Am Fahrplan für die Wehrpflicht-Reform (Konzept bis Sommer, erste Reformschritte im Herbst) will der Neo-Minister festhalten. Was den Sport anlangt, hatte er gestern vor allem Lob für das von Darabos auf die Reise geschickte „Sportförderungsgesetz“ – womit der scheidende Amtsinhaber noch einmal erwähnt sei. Denn obwohl dieser seinen Wechsel in die Parteizentrale bereits am Tag davor erklärt hatte, gab Faymann Darabos gestern einen zweiten Auftritt: Der Kanzler lobte den Noch-Minister für seinen Einsatz in einer teils eher undankbaren Funktion; und Darabos durfte noch einmal vor Kameras festhalten, dass er ein „gut aufgestelltes“ Heer hinterlasse. Und ja: Er habe den Job durchaus gern gemacht.