Wer Moser folgen könnte: Edtstadler oder Pilnacek?

Die möglichen Nachfolger, die genannt werden, sind: Karoline Edtstadler, Staatssekretärin im Innenministerium, die bei Kanzler Sebastian Kurz sehr gut angeschrieben ist. Sie stammt ursprünglich aus dem Büro von Ex-Justizminister Wolfgang Brandstetter, der an den Verfassungsgerichtshof berufen wurde. Danach werkte die Oberstaatsanwältin ab 2016 am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg.

In der Hierarchie des Justizressorts bereits fast ganz oben ist Christian Pilnacek. Auch er soll gute Chancen haben, Moser nachzufolgen. Der bisherige Sektionschef für Strafrecht wurde unter Moser auch zum Generalsekretär des Hauses ernannt und gilt seither als so etwas wie der De-Facto-Justizminister, weil sich Moser nur für Reformen interessiere. Diese stoßen in den Ländern aber auf so wenig Gegenliebe, dass auch ein neuer Minister kaum Umsetzungschancen haben dürfte.