Wer mit wem regiert: Haslauers Qual nach der Salzburg-Wahl

Allerdings ist die Ökopartei nicht überall in der Volkspartei so angesehen. So mancher ÖVP-Bürgermeister an der Basis hegt einen Groll gegen die Grünen. Das war auch beim ÖVP-Wahlkampfauftakt zu spüren, als Haslauer vom Einwand einer Wählerin in einem Kaffeehaus erzählte: Er hätte ihr versprechen sollen, „keine Koalition mehr mit den Grünen zu machen“. Spontaner Applaus brandete auf.

Für die FPÖ spricht neben der größeren ideologischen Nähe mit Sicherheit auch die ÖVP-FPÖ-Koalition im Bund. Spitzenkandidatin Svazek, die derzeit ein Nationalratsmandat innehat, will in jedem Fall nach Salzburg zurückkehren – auch wenn es mit der angestrebten Regierungsbeteiligung nichts werden sollte.

Allerdings: Die 25-Jährige ist zwar trotz ihres jungen Alters bereits Generalsekretärin der Bundes-FPÖ, in Salzburg politisch aber ein eher unbeschriebenes Blatt. Auch die offene Frage nach dem Personal, von der Haslauer die nächste Landesregierung ebenfalls abhängig machen will, spricht gegen die FPÖ. Svazeks Ansage, Haslauer „auf die rechte Spur bringen“ zu wollen, konterte dieser, die FPÖ-Chefin solle „die Rechtsabbieger in ihrer Partei auf der Spur der Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie“ halten. Im Wahlkampf war ein schlagender Burschenschafter auf der freiheitlichen Liste wegen Verbindungen ins rechtsextreme Milieu unter Beschuss geraten.