"Wenn ich die Augen einmal zumache, weiß ich, ob es den da oben gibt“

Was haben Sie da als Trainer dann gemacht?

Ogris: Ich bin das eine oder andere Mal in die Kabine und hab gesagt: „Männer, jetzt ehrlich, habt ihr am Wochenende nichts erlebt? Ihr schaut alle in dieses Blech hinein und redet nicht miteinander.“ Ab dann gab es das Handy erst nach dem Vormittagstraining (lacht).

Die Caritas betreibt eine Unzahl von Einrichtungen. Wie funktioniert das alles jetzt in Zeiten von Corona?

Landau: Das ist eine enorme Herausforderung. Wir mussten etwa die Essensausgaben für Menschen in Not in kurzer Zeit neu aufstellen. Das ging nur mit Tausenden neuen Freiwilligen – darunter übrigens sehr viele Jugendliche. Das Management der Senioren- und Pflegeeinrichtungen war und ist enorm fordernd. Oder all die Einrichtungen für wohnungslose Menschen. Und all das wird uns wohl noch lange begleiten.