Welche Geräte die Österreicher gerne reparieren lassen

Beliebte Geräte

Im ersten Jahr seines Bestehens wurde der Reparaturbonus laut BMK mehr als 560.000 Mal eingelöst. Die meisten Bons lösten mit 140.303 Stück die Wiener ein, dahinter folgen Niederösterreich und Oberösterreich, mit jeweils knapp unter 100.000 Reparaturen. Am wenigsten – 15.824 Stück – wurde bisher im Burgenland repariert, das aber auch die geringste Anzahl an Einwohnern vorweist.

Was bringen die Menschen zur Reparatur? Den ersten Rang belegen in sämtlichen Bundesländern Smartphones und Handys. Dahinter folgen zumeist Espresso- und Kaffeemaschinen, Waschmaschinen, Geschirrspüler und Laptops. Kleiner Ausreißer in dieser Auflistung: Im Burgenland hat es der Laptop nicht unter die Top-Fünf geschafft – sondern der Elektroherd.

Ressourcen schonen, Abfälle reduzieren, Geld sparen: Damit hat das BMK den Bonus ursprünglich beworben. Für Anfang 2026 prognostizierte das Ministerium einen „Meilenstein“ von 400.000 Reparaturen. Dieser wurde also bereits geschafft.