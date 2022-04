Welche Gefahren Österreich bedrohen

Was meint der General damit? „Zum Beispiel, dass sich Russland ansieht, ob

ein Vorgehen im Baltikum tatsächlich eine kollektive Antwort der NATO auslöst.“

Soviel das Unerfreuliche und Realistische zum Krieg.

Was die andere Krise angeht – die Covid-19-Pandemie –, ist an diesem Tag Katharina Reich berufen, einiges einzuordnen. Und die Generaldirektorin für die öffentliche Gesundheit hat Positives zu berichten: So sei etwa der eImpfpass ausnehmend schnell, ja sogar viel schneller umgesetzt worden, als man ursprünglich vorhatte. Und: Die Zusammenarbeit zwischen Bundesheer und zivilen Gesundheitsbehörden sei nicht immer leicht, aber letztlich sehr erfolgreich.