Welche Ex-Minister ihr Gehalt weiter kassieren - und welche nicht

Ex-Verteidigungsminister Mario Kunasek ist in die steirische Landespolitik zurückgekehrt und ist dort Klubobmann im Landtag (12.500 € brutto monatlich), Heinz Fassmann lehrt und forscht wieder an der Universität Wien und bezihet daher ein neues Aktivgehalt. Karoline Edtstadler hat ihr Mandat im Europaparlament angenommen und bekommt dort das gleiche Gehalt wie ein Nationalratsabgeordneter in Österreich - plus Spesenzulagen.