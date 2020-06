Wehrpflicht: Voves schießt gegen die Regierung

Die SP-Parteilinie für ein Berufsheer teilt er nur mit Einschränkungen: Es sei durchaus gerechtfertigt, die Wehrpflicht in Österreich zu diskutieren, wenn sie in 21 von 27 europäischen Staaten abgeschafft wurde: "Im durchaus nachvollziehbaren Konzept des Verteidigungsministers gibt es aber noch viele Fragezeichen." So sei etwa offen, ob es in Zukunft ausreichend Bewerber für die Profi-Miliz oder ein freiwilliges soziales Jahr gäbe.

"Jetzt erst finden die Gespräche mit Vertretern von Caritas oder Rotem Kreuz statt. Diese Dinge hätten schon viel früher stattfinden können", so Voves.