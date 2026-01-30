Die Wehrpflicht ist in Österreich seit 2013 politisch abgesegnet – doch jetzt geht es um die zweite, für die Politik wohl unangenehme Frage: Wie viel Übungspflicht braucht ein Milizheer, damit es im Ernstfall auch funktioniert? Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) kündigte am Freitag in seiner Rede zum Neujahrsauftakt an, über eine Reform von Grundwehrdienst und Zivildienst per Volksbefragung entscheiden zu lassen. "Neutralität verpflichtet uns, unsere Sicherheit zu schützen“, sagte Stocker.

Bundesheer nach Milizsystem auszurichten

Für ihn sei klar: "Ein Milizsystem ohne verpflichtende Milizübung kann den Anforderungen nicht gerecht werden.“ Eine so tiefgreifende Änderung solle nicht „über die Köpfe“ der Bevölkerung hinweg beschlossen werden; politisch, so Stocker, sei das Ergebnis bindend. Grundsätzlich ist das Bundesheer laut Verfassung nach einem Milizsystem auszurichten - das ist seit Aussetzung der verpflichtenden Milizübungen in der Praxis nicht mehr der Fall.

"Die Notwendigkeit einer Reform des Wehrdienstes ist - quer über alle politischen Lager hinweg - unumstritten. Die Vorschläge liegen am Tisch, jetzt sollen die Menschen darüber entscheiden können", sagte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) zum Vorschlag Stockers.