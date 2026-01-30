ÖVP-Neujahrsauftakt mit Rede von Stocker an Land und Partei

2026 soll ein "Jahr des Aufbruchs und Aufschwungs werden" - so lautet die Botschaft, die heute kolportiert werden soll: Etwas verspätet begeht die ÖVP Freitagvormittag ihren Neujahrsauftakt in der METAstadt in Wien-Donaustadt. Hauptprogrammpunkt ist eine einstündige Ansprache von Parteichef und Kanzler Christian Stocker. In der Grundsatzrede wird Stocker außen- wie innenpolitische Eckpunkte der ÖVP vorstellen. Die Anspannung unter den rund 250 Funktionären vor Ort hält sich vor Redebeginn in Grenzen. Grund: Die Inhalte ist weitestgehend bekannt. Man sei eher gespannt auf die "Reaktionen", heißt es. Der Neujahrsauftakt startet um 11 Uhr, hier der Livestream zum Mitschauen.

Es geht los, die anwesenden ÖVP-Granden - Regierungsmitglieder, Ex-Minister, Landeshauptleute, Parteistrategen - klatschen im Takt. Bemerkenswerte Worte richtet vor der Rede Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) an Stocker. Er plädiert gegen eine zu starke Zentralisierung der Volkspartei. Dafür sei Stocker der richtige Mann, er sei mit seiner kommunalen Erfahrung in Wiener Neustadt nicht nur Österreichs Bundeskanzler, sondern auch "Österreichs Bürgermeister".

Neue Weltordnung: Österreich als Gewinner oder Verlierer? Ein patriotischer Kurzfilm soll Stockers Rede einläuten: Stocker, PV-Anlagen, Wladimir Putin, Österreich-Fahnen. Leider funktioniert die Tonspur nicht. Zaghaftes Klatschen, der zweite Versuch gelingt: Eine bundesdeutsche Stimme spricht über eine instabile Weltordnung, Ungewissheit, eine nötige Wende, "bevor andere über uns entscheiden". Jetzt wird es wieder österreichischer, Stocker spricht: "Es hat sich gezeigt, nicht nur eine Regierung braucht manchmal einen zweiten Anlauf." Gelächter. "Dieser Film hat uns gezeigt, die Welt ordnet sich gerade neu. Es geschieht vor unseren Augen, und wir sind mittendrin und nicht nur am Rand." Stocker spricht über seinen Großvater, der Stalingrad verletzt überlebt habe, den Aufstieg der Nazis. "Das wollen wir nicht vergessen, wenn sich die Welt jetzt neu ordnet." Angst, autoritäre Bestrebungen, neue Kriege und die Sehnsucht nach einer Zeit, in der man sich auf Verbündete verlassen könne: "Wie groß die Sehnsucht auch sein mag, die Wahrheit ist, diese Zeit ist vorbei. Und die Wahrheit ist auch, sie wird nicht wiederkommen. Werden uns in der neuen, in der kommenden Ordnung neu orientieren müssen", malt der Bundeskanzler ein düsteres, aber realistisches Zukunftsbild. Die Frage sei, wie man sich orientiere. Und, ob man in dieser neuen Ordnung zu den Gewinnern oder Verlieren zählen werde.