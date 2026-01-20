Live: Was die Wehrdienstkommission für Österreichs Bundesheer empfiehlt

23 Expertinnen und Experten haben seit vergangenen Juni in insgesamt 13 Sitzungen Vorschläge zur Weiterentwicklung von Wehr- und Zivildienst sowie zur Miliz gesammelt. Heute präsentiert die von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner eingesetzte Wehrdienstkommission ihren Bericht.

Was als ziemlich sicher gilt: Die Kommission wird sich für eine Verlängerung des Präsenzdienstes aussprechen. Analog dazu soll auch der Zivildienst ausgeweitet werden - wohl auf 12 Monate.

