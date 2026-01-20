Inland

Live: Was die Wehrdienstkommission für Österreichs Bundesheer empfiehlt

LIVE
++ THEMENBILD ++ ÖSTERREICHISCHES BUNDESHEER
23 Experten haben seit Juni Vorschläge zur Weiterentwicklung von Wehr- und Zivildienst sowie zur Miliz erarbeitet.
20.01.26, 09:47

Zusammenfassung

  • Die Wehrdienstkommission empfiehlt eine Verlängerung von Wehr- und Zivildienst, wobei alle drei Modelle eine längere Gesamtdauer vorsehen.
  • Der Zivildienst soll auf zwölf Monate ausgeweitet und Zivildiener im Krisenfall für Aufgaben der zivilen Landesverteidigung eingeplant werden.
  • Die Kommission spricht sich für eine rasche gesetzliche Umsetzung der verlängerten Wehrpflicht und verpflichtenden Milizübungen aus.

23 Expertinnen und Experten haben seit vergangenen Juni in insgesamt 13 Sitzungen Vorschläge zur Weiterentwicklung von Wehr- und Zivildienst sowie zur Miliz gesammelt. Heute präsentiert die von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner eingesetzte Wehrdienstkommission ihren Bericht.

Was als ziemlich sicher gilt:  Die Kommission wird sich für eine Verlängerung des Präsenzdienstes aussprechen. Analog dazu soll auch der Zivildienst ausgeweitet werden - wohl auf 12 Monate.

Kollege Armin Arbeiter hat die wichtigsten Punkte HIER zusammengefasst.

Drei Modelle

50 Empfehlungen, drei Modelle zur zukünftigen Ausgestaltung des Wehrdienstes sowie an die 40 Vorschläge für begleitende Anreizsysteme hat die Kommission ausgearbeitet.

Alle drei Modelle sehen insgesamt eine längere Dauer der Wehrpflicht vor. Die Kommission selbst lässt dabei in dem Bericht dem Vernehmen nach eine Präferenz für zwei der drei Varianten erkennen, die in mehreren Hinsichten dem bisherigen österreichischen Wehrsystem ähneln.

  • Bei der ersten Variante (Acht Monate plus 60 Tage) soll ein achtmonatiger Grundwehrdienst und anschließend Milizübungen in der Dauer von insgesamt zwei Monaten vorgesehen sein.
  • Beim zweiten Modell (Sechs Monate plus 60 Tage plus weitere 40 Tage Milizübungen) dürfte geplant sein, den Grundwehrdienst in seiner bestehenden Dauer unverändert zu lassen.
    Die für die volle Einsatzbereitschaft der Rekruten notwendige Truppenausbildung soll dann innerhalb von 18 Monaten nach dem Grundwehrdienst in Form einer zweimonatigen Milizübung folgen. Zudem seien hierbei weitere Milizübungen mit einer Dauer von insgesamt 40 Tagen vorgesehen.
  • Die dritte, erarbeitete Variante soll an das "Schweizer Modell" angelehnt sein. Sie sehe einen viermonatigen Grundwehrdienst vor. Danach erfolgen verpflichtend 140 Tage Milizübungen. 
    Dieses Modell dürfte aber selbst von der Kommission nicht favorisiert werden, da es wohl nur mit einer Systemänderung einhergehen könnte.

Zivildienst-Ausweitung auf zwölf Monate

Fix dürfte aus Sicht der Kommission sein, dass der Zivildienst bei einer Änderung des Wehrdienstes ebenfalls verlängert werden müsse. Die Empfehlung soll bei allen drei Varianten auf eine Ausweitung auf zwölf Monate hinauslaufen. Auch soll vorgesehen sein, dass Zivildiener für den Krisenfall einen sogenannten "Bereitstellungsschein" zu geplanten Aufgaben der Zivilen Landesverteidigung erhalten.

Auch, was die zeitliche Komponente angeht, soll die Kommission auf die Tube drücken, empfiehlt sie dem Vernehmen nach doch die ehestmögliche gesetzliche Wiedereinsetzung von verpflichtenden Milizübungen. Die Verlängerung der Dauer des Wehrdienstes und des Wehrersatzdienstes soll bereits mit Anfang kommenden Jahres erfolgen.

