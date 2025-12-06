Wehrpflicht: "Wir brauchen wieder verpflichtende Milizübungen"

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die Entscheidung der Kommission steht zwar noch aus, dennoch wird erwartet, dass der Präsenzdienst im Rahmen der Wehrpflicht angehoben wird. Derzeit stehen sechs Monate zur Verfügung, um junge Rekruten auszubilden. In Zukunft könnten noch ein bis zwei Monate dazukommen. Das alles in Kombination mit Milizübungen. Oder wie es Peter Fender, Präsident der Offiziersgesellschaft NÖ, formuliert: „Wir brauchen primär etwas, das im Jahr 2005 abgeschafft wurde. Wir brauchen wieder verpflichtende Milizübungen.“

Dieser Satz war am Donnerstag im Wachauerhof in Melk gefallen. Da hatte der ORF NÖ in Kooperation mit dem KURIER das Diskussionsforum „Ein Ort am Wort“ zur Wehrpflicht veranstaltet. Unter den Diskutanten auch Michael Bauer, Pressesprecher des Bundesheeres. Er gab sich die meiste Zeit zurückhaltend, um nur ja nicht zu martialisch zu klingen. Stellte aber schon fest: „In Europa hat man nun einen Nachbarn, der nicht in Frieden mit uns leben möchte und der auch bereit ist, erstmals seit Ende des Zweiten Weltkrieges Grenzen mit Gewalt zu verschieben.“ Dafür müsse man gerüstet sein. Vertreter von Friedensinitiativen sahen das naturgemäß anders. Es gehe nicht nur um die militärische, sondern auch um die soziale Sicherheit, so Sophie Stanger vom Austrian Centre for Peace: „Unsere Sicherheit ist nicht nur das, was wir mit Waffen verteidigen müssen, sondern eigentlich etwas viel Breiteres.“ Die Demokratie werde auch durch die gesellschaftliche Spaltung von innen geschwächt. Wobei Michael Bauer sich am Ende der Diskussion, der etliche Berufsschüler beiwohnten, einen Seitenhieb nicht verkneifen konnte. Die Ukraine habe sich auch nicht durch einen Sesselkreis gegen den Angriff Russlands verteidigen können.