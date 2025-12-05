Entscheidung in NÖ: Neuer Leiter der Theresianischen Militärakademie fix

Das Rennen ist entschieden: Brigadier Philipp Ségur-Cabanac wird der neue Kommandant der Theresianischen Militärakademie. Mit der Übernahme dieser Funktion wird er künftig die Agenden des Akademiekommandanten übernehmen und damit die künftigen Offiziersanwärter des Österreichischen Bundesheeres prägen.

Er folgt Generalmajor Karl Pronhagel, der seit 2016 diese Funktion innehatte. Im Bewerbungsprozess hatte Ségur-Cabanac harte Konkurrenz, auch sechs andere wollten den hohen Leitungsposten im Bundesheer haben. Unter den Bewerbern soll sich auch Christian Riener befunden haben, aktuell Kommandant am Truppenübungsplatz Allentsteig im Waldviertel. Der KURIER berichtete bereits ausführlich: