Entscheidung in NÖ: Neuer Leiter der Theresianischen Militärakademie fix
Zusammenfassung
- Brigadier Philipp Ségur-Cabanac wird neuer Kommandant der Theresianischen Militärakademie und folgt auf Generalmajor Karl Pronhagel.
- Ségur-Cabanac setzte sich gegen sechs weitere Bewerber durch und bringt internationale Erfahrung sowie umfassende Führungskompetenz mit.
- Die Theresianische Militärakademie in Wiener Neustadt bildet seit 1752 Offiziere für das Österreichische Bundesheer aus.
Das Rennen ist entschieden: Brigadier Philipp Ségur-Cabanac wird der neue Kommandant der Theresianischen Militärakademie. Mit der Übernahme dieser Funktion wird er künftig die Agenden des Akademiekommandanten übernehmen und damit die künftigen Offiziersanwärter des Österreichischen Bundesheeres prägen.
Er folgt Generalmajor Karl Pronhagel, der seit 2016 diese Funktion innehatte. Im Bewerbungsprozess hatte Ségur-Cabanac harte Konkurrenz, auch sechs andere wollten den hohen Leitungsposten im Bundesheer haben. Unter den Bewerbern soll sich auch Christian Riener befunden haben, aktuell Kommandant am Truppenübungsplatz Allentsteig im Waldviertel. Der KURIER berichtete bereits ausführlich:
„Mit Brigadier Philipp Ségur-Cabanac übernimmt ein erfahrener, strategisch denkender und hoch angesehener Offizier die Führung der Militärakademie. Seine Expertise in der militärischen Führungsausbildung und seine breite internationale Erfahrung machen ihn zur idealen Besetzung für diese Schlüsselposition“, betont Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.
Internationale Erfahrung
Brigadier Ségur-Cabanac verfügt über langjährige Erfahrung in Führungs-, Stabs- und Auslandseinsätzen. Neben seiner militärischen Qualifikation absolvierte der 50-Jährige mehrere internationale Kurse und Führungsprogramme. Brigadier Ségur-Cabanac ist verheiratet und hat vier Kinder.
Die Theresianische Militärakademie in Wiener Neustadt ist die älteste bestehende Militärakademie der Welt und bildet seit 1752 Offiziere des Österreichischen Bundesheeres aus. Die Militärakademie bildet Offiziere in den Fachhochschul-Bachelorstudiengängen „militärischen Führung“ und „Militärische informations- & kommunikationstechnologische Führung“ aus.
