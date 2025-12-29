Für männliche Staatsbürger dauert der Grundwehrdienst hierzulande sechs Monate, vorausgesetzt, man besteht die Eignungsprüfung. Alternativ gibt es auch den Zivildienst, der neun Monate dauert. Beide Dienste könnten allerdings demnächst verlängert werden. Denn das von ÖVP-Verteidigungsministerin Klaudia Tanner eingesetzte Gremium habe seine Arbeit abgeschlossen. Die Kommission, bestehend aus 23 Personen, soll der Politik drei Vorschläge vorstellen – dies soll offenbar am 20. Jänner 2026, dem Tag der Wehrpflicht, geschehen.

Offiziell bestätigt wurde dies bislang nicht. Wie lange die Wehrpflicht verlängert werden soll, ist ebenso nicht bekannt. Klar ist allerdings, dass die geopolitische Lage seit Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine angespannt – und die Debatte, wie sich Europa wehrfähig aufstellt, voll entbrannt ist.

Geschaffen wurde die Wehrpflicht in Österreich 1955, im Jahr 1971 wurde der Grundwehrdienst offiziell auf sechs Monate verkürzt. Doch wie lange dauert die allgemeine Wehrpflicht in den anderen Ländern der Europäischen Union?