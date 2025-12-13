Präsentation der Wehrdienstkommission für 20. Jänner avisiert

Heer. Initiiert wurde die Wehrdienstkommission von ÖVP-Verteidigungsministerin Klaudia Tanner im Juni, um sich den sicherheitsstrategischen und gepolitischen Gegebenheiten anzupassen. „Die 23 Mitglieder der Kommission haben sich seit mehreren Monaten sehr intensiv in unterschiedlichen Untergruppen mit den Aufgaben beschäftigt“, so der Vorsitzende der Wehrdienstkommission Milizbeauftragter Erwin Hameseder. Ziel sei es, der Regierung „einen tragfähigen Bericht zur Entscheidungsfindung vorzulegen. Dies ist für Jänner 2026 abgestimmt. Ich halte den 20. Jänner für einen sehr geeigneten Termin die Ergebnisse der Öffentlichkeit vorzulegen“. Am 20. Jänner 2013 wurde in Österreich eine Volksbefragung zur Wehrpflicht durchgeführt. 59,7 % stimmten für die Beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht und des Zivildienstes.