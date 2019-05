Was wir über die Causa Martin Sellner (nicht) wissen

Sofern die Chronologie der geposteten Fotos stimmt, reiste Tarrant von Wien ins -- im Mittelalter bedeutende -- Friesach in Kärnten, zum Kimmler Wasserfall in Tirol, zum Schloss Neuschwanstein in Bayern, zum Salzburger Christkindlmarkt, dem oberösterreichischen Steyr. Im nahen Sankt Peter in der Au stellt Steyr Mannlicher Schusswaffen her. Von Steyr ging es zurück nach Wien. Dort besucht er das Heeresgeschichtliche Museum, das eine Abteilung den Türkenkriegen widmet. Er postet auch ein Foto vom Stephansplatz, es regnet.

Thomas Wostal, Pressesprecher der Wetterstation ZAMG, hat das Foto für den KURIER gesichtet und erklärt, dass es im relevanten Zeitraum nur am 3. Und 4. Dezember in der Wiener Innenstadt geregnet habe. Die Daten seien zuverlässig, sie stammen von der nahen Wetterstation Operngasse in der Wiener Innenstadt.

Sellner, der ein Treffen schon mehrmals dementiert und sich vom Terrorismus distanziert hat, dürfte am 3. Und 4. Dezember in Wien gewesen sein – zumindest hat er an diesen Tagen Youtube-Videos aus seiner Wiener Wohnung hochgeladen. Das heißt noch lange nicht, dass die ein Jahr zuvor ausgesprochene, unkonkrete Einladung „auf einen Kaffee oder ein Bier“ zu gehen Wirklichkeit wurde.