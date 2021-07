Was vom Mythos Jörg Haider blieb

Was nicht heißen soll, Haider sei dank einer „faschistischen Schließmuskelschwäche“ ( Gstättner) oder plumper „Deutschtümmelei“ groß geworden. Entscheidend war laut Gstättner seine Wandlungsfähigkeit: „Haider hat Themen und Ton nach Belieben und Publikum gewechselt.“ Er war schnell und unberechenbar – für Freund wie Feind. „Bei Niederlagen war er nicht zu sprechen“, sagt Gstättner. Vor drohenden Abwahlen schob er andere vor – um sie zu opfern. Die Siege aber gingen immer auf sein Konto. Politisch zu Pass kam dem Wahlkärntner, dass er nebst SPÖ und ÖVP allein auf der Bühne stand. „Er war der einzige, der gegenüber den damaligen Groß-Parteien glaubwürdig behaupten konnte, er wolle den Stillstand nicht weiter verwalten“, sagt Gstättner. Es ging ja nur ums Behaupten. All die Eskapaden, die Gaddafi-Freundschaft, das Lob für die SS-Veteranen in Krumpendorf oder Reisen zu Despoten wie Saddam Hussein, waren für die Wähler nur am Rande relevant. „Weit interessanter war Haider in der Rolle des „Schmähredners, des Robin Hood.“

Was bleibt also? „Ein Mythos, nicht mehr“, sagt Gstättner. Und selbst der verblasst. „Bis vor wenigen Monaten wurde ich aus dem Ausland oft angerufen.“ Journalisten aus Europa und Übersee wollten wissen, wie man Kärnten zu verstehen habe; was es sei, dass die Freiheitlichen hier immer noch so stark seien. „Aber seit 3. März hat niemand angerufen.“ Am 3. März wurden die Freiheitlichen bei der Landtagswahl abgewählt. Minus 28 Prozent, die größte Schlappe der Haider-Partie. Seither interessiert „der Jörg“ nicht mehr. Zumindest nicht im Ausland.