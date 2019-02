"Grüne, die wir gegründet haben, existieren nicht mehr"

Am Montag, dem Tag der Ankündigung seiner Kandidatur für die Liste Jetzt (früher Pilz) bei den Wahlen zum EU-Parlament, hat Johannes Voggenhuber seine frühere Partei attackiert. Der ehemalige Grünen-Spitzenpolitiker und Europaparlamentarier musste sich außerdem für Aussagen über die Russland-Politik in der Ukraine rechtfertigen. Andere europapolitische Themen blieben in dem Interview von Armin Wolf in der Zeit im Bild 2 außen vor.