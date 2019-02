Voggenhuber und die Grünen: Eine „raffinierte Provokation“

„Uralte Dämonen werden wach“, sagt Johannes Voggenhuber, und es ist ihm ernst. Nach fast zehn Jahren Polit-Abstinenz will der von den Grünen geschasste Polit-Veteran zurück ins EU-Parlament. Denn dort, sagt er, marschieren gerade die Nationalisten auf, die Autoritären, die Zerstörer Europas.

In Österreich gebe es eine „ Regierung des rechten Blocks“, die Opposition sei zu schwach. „Aufgefordert, gebeten, gedrängt“, habe man ihn, für die EU zu kandidieren. Das tue er jetzt. Nicht für die Liste Jetzt seines früheren Parteikollegen Peter Pilz, sondern mit der Initiative „1 Europa“. Die mit einer Viertelmillion Euro von der Liste Jetzt unterstützt wird.

Grüne lehnen Angebot ab

Bis jetzt ist es eine Ein-Mann-Initiative. Er, Voggenhuber, sucht Mitstreiter. Wer an seiner Seite Europa schützen will, möge sich melden. Eingeladen seien auch die Grünen – damit meint Voggenhuber aber keine Fusion mit seiner Ex-Partei, er nennt es eine „offene Kooperation“ und bietet ihnen Platz zwei auf seiner Liste an.

Dort sagt man höflich, aber bestimmt ab: Voggenhuber sei ein „spannender Mitbewerber“. Die Wähler wünschten sich aber „eindeutig eine starke grüne Kandidatur“, sagt die neue Vize-Bundessprecherin Nina Tomaselli.

Für OGM-Chef Wolfgang Bachmayer ist diese Einladung eine „raffinierte Provokation, Voggenhuber breitet die Arme aus, fischt aber im grünen Wählerteich“.