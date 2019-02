Was sich junge österreichische Migranten von der Zukunft wünschen

„Meine Eltern kommen beide aus der Türkei, ich bin aber in Österreich geboren. Meine Mutter ist als Pflegekraft tätig. Ihr ist es sehr wichtig, dass ich die Matura mache, mir aber auch. In der Oberstufe würde ich gerne in eine HLW gehen. Zu einer Lehre hätten meine Eltern sofort Nein gesagt.“