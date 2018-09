Was passiert mit dem SPÖ-Parteitag?

Bis zur Europa-Wahl will Christian Kern also erklärterweise Parteichef der Sozialdemokraten bleiben. Ob seine Partei mitgeht, war Dienstagabend offen. Die SPÖ-Parteispitze tagte in Wien und versuchte im Wesentlichen folgende Fragen zu beantworten.

Erstens: Was passiert mit dem Parteitag am 6. Oktober? Findet er überhaupt statt? Wird er verschoben?

Zweitens: Wer soll ab sofort und in weiterer Folge die Geschicke der SPÖ führen?

Die Pikanterie am geplanten Parteitag ist ja, dass

Kern in den SPÖ-Gremien als Einziger für den Parteitag bereits nominiert worden ist und dass dieser als „Reformparteitag in historischen Dimensionen“ angekündigt worden ist. An Kerns partei-interne Zustimmung erinnerte (noch vor der Erklärung des Bundesparteichefs) der burgenländische Landeshauptmann Hans Niessl.

Eine intern diskutierte Denkvariante war Dienstagabend, dass der Parteitag um ein paar Wochen verschoben wird, um zu einem etwas späteren Zeitpunkt schon einen Nachfolger für Kern präsentieren zu können.

„Die wahrscheinlichste Variante ist derzeit, dass möglichst schnell ein geschäftsführender Parteiobmann eingesetzt wird. Christian Kern will sich in Sachen Parteivorsitz nämlich ab sofort zurücknehmen“, sagte ein Sitzungsteilnehmer zum KURIER.

Als aussichtsreichste geschäftsführende Parteichefin wurde Dienstagabend Doris Bures kolportiert.

Im Unterschied zu den Landeshauptleuten Hans Peter Doskozil und Peter Kaiser sei Bures willens, die Aufgabe zu übernehmen. „Wenn sie gefragt wird, macht sie das“, sagt ein Vertrauter. Und im Vergleich zu anderen Partei-Promis wie Pamela Rendi-Wagner gilt Bures als jedenfalls mehrheitsfähig in der Partei.

Das Faktum, dass mit Kerns Rückzug auf Raten die größte Oppositionspartei im Parlament de facto keinen starken Chef hat, spielte bei den SPÖ-internen Diskussionen derweil nur eine untergeordnete Rolle.