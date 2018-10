Ein Jahr nach der Wahl: Was Konservative modern macht

Tags darauf feiert Kurz mit seiner türkisen Bewegung in Wien den Jahrestag seines Wahlsiegs. Eine Gelegenheit für eine Vergleichsanalyse – der KURIER beobachtete die beiden Events in München und in Wien.

Vorausschicken muss man, dass die CSU in Bayern auch nach ihrem prognostizierten Absturz immer noch irgendwo Anfang oder Mitte der 30 Prozent zu liegen kommen wird. Damit ist sie auf dem Niveau der ÖVP, die bei der Nationalratswahl im Vorjahr 31,5 Prozent erreichte und in der neuesten KURIER-OGM-Umfrage bei 34 Prozent liegt. In der gesamten EU gibt es kaum eine Partei, die mehr als 30 Prozent hat.

Dennoch – Sieg und Niederlage liegen knapp beisammen: Die CSU rasselt von einem 50 Prozent-Niveau runter, die ÖVP kletterte von einem 20 Prozent-Level in die Höhe.

CSU hoppelt AfD hinterher

„Zeit für Neues“ lautet die Marschrichtung der Austro-Türkisen. Eine Ansage, mit der sich die ÖVP als Underdog in der rot-schwarzen Koalition freilich leichter tat als die CSU, die in Bayern immer schon regiert. Genau diese Kunst, sich auch als Regierungspartei an die Spitze einer Veränderung zu setzen, hat die CSU diesmal nicht zustande gebracht. Sie hoppelte erschrocken der rechten AfD hinterher und übersah dabei ganz, den Bayern zu erzählen, warum sie sie eigentlich wiederwählen sollten.

Die CSU hätte in ihrer eigenen Parteigeschichte nachblättern sollen: Edmund Stoiber hat mit dem legendären Slogan „Laptop und Lederhose“ (der eigentlich von Roman Herzog stammt) zwei Mal 53 Prozent und 2003 sogar die Zweidrittelmehrheit im bayrischen Landtag erobert. „Damals haben wir neidisch nach Bayern geschaut“, erinnert sich Stephan Pernkopf von der niederösterreichischen ÖVP. Die Symbiose aus Tradition und Weltoffenheit hat Erwin Pröll auch in Niederösterreich zum Leitmotiv gemacht, aber „die CSU war uns damals auch in ihrer Wahlkampfführung weit voraus. Das haben wir uns dann von ihr abgeschaut“, erzählt Pernkopf.

CSU im Bierzelt, ÖVP im modernen Tower

Heute ist es umgekehrt. Heute könnte die CSU bei den Türkisen in die Lehre gehen. Angefangen bei der Location. Biertische, Bierkrüge, Bierbrez’n, Bierlokal, Blasmusik am Freitag in München.