Was für die komplizierte Dreiervariante Türkis-Grün-Pink spräche

Wer seinem Chef vertraut, der stellt keine Fragen. Diese Devise gilt gerade unter den Grün-Funktionären.

Werner Kogler ist mit seinen Leuten nicht zimperlich. Nach dem ersten Vier-Augen-Gespräch mit ÖVP-Chef Sebastian Kurz vergangene Woche richtete er der Parteibasis aus: „Die Basis, der ich mich verpflichtet fühle, sind unsere 665.000 Wähler.“

Für das zweite, das vertiefende Gespräch, das am Freitag um 10 Uhr in größerer Runde stattfindet, hat der Grünen-Frontmann freie Hand. Über das Sondierungsteam wird die Partei heute, Dienstag, öffentlich informieren. Davor weiß auch in der Partei nur ein kleiner Zirkel Bescheid. Glaubt man zumindest – es wird ja nicht gefragt.

Das Team dürfte aus früheren oder amtierenden Regierungsmitgliedern aus den Ländern bestehen, die Expertise haben – strategisch wie inhaltlich. Infrage kommen etwa Ex-Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Rössler aus Salzburg oder der langjährige Landesrat Rudi Anschober aus Oberösterreich.