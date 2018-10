"Warum wir uns für die Rettung der Erde erwärmen sollten"

Ist es nicht gut, wenn es wärmer wird? Gab’s nicht schon immer Klimaschwankungen? Warum sollen zwei Grad Erderwärmung ein Problem sein? Können wir uns nicht ohnehin technisch an den Klimawandel anpassen? Wird Geo-Engineering nicht ohnehin alles lösen? Und wurde mit der Einigung zum Pariser Klimaabkommen nicht schon alles gelöst? Und wie stehen wir in Österreich da?

Weniger als 2° Celsius Erderwärmung

Es sind diese Fragen, die von den beiden Wissenschaftlern Helga Kromp-Kolb und Herbert Formayer in ihrem neuen Buch „2 Grad – Warum wir uns für die Rettung der Welt erwärmen sollten“ auf kompakten 200 Seiten beantwortet werden. Es sind 150 Seiten Sorgen, ja Angst. Und 50 Seiten Hoffnung, denn die beiden erklären nicht nur sachlich und leicht verständlich, wo wir in Österreich und weltweit stehen, sie geben auch Beispiele, was die Politik und was jeder für sich gegen das „scheinbar Unvermeidliche“ tun kann.