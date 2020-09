Warum Türkis-Grün trotz Kritik an Corona-Regeln im Rekord-Hoch ist

Das Vertrauen der Österreicher in die Politik ist so groß wie in den vergangenen zehn Jahren nicht. Zu diesem Ergebnis kam das Meinungsforschungsinstitut OGM jüngst in einer Online-Umfrage unter 800 Österreichern. Sieben Prozent sagten, sie vertrauen der Politik „sehr“, 45 Prozent „eher“. Damit stimmte die Mehrheit positiv ab (52 Prozent).

Die Umfrage wird seit 2011 jedes Jahr anlässlich des „Demokratiebefunds“ der Initiative für Mehrheitswahlrecht und Demokratiereform durchgeführt. Nach einer anhaltenden Talfahrt unter Rot-Schwarz ist das Vertrauen 2018 in der Ära Türkis-Blau erstmals wieder gestiegen. Damals war allerdings auch der Wert des Nicht-Vertrauens hoch. Türkis-Blau hat eben polarisiert.