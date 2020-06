Warum Österreich bei Italien auf der Bremse steht

Italien öffnet die Grenze, Österreich nicht. Warum?

Weil die Infektionszahlen nur in einzelnen Regionen Italiens für eine Öffnung sprechen. „Unser Ziel ist klar: Eine Öffnung zu Italien, sobald die Zahlen es zulassen“, sagt Außenminister Alexander Schallenberg. Auch die Schweiz und Slowenien öffnen für Italien noch nicht – während in Italien selbst seit Mittwoch wieder uneingeschränktes Reisen möglich ist. Italiens Außenminister Luigi Di Maio kritisiert darob, „individuelles Verhalten schade der EU“, und er hofft auf schnelle Lösungen. Die stellt Schallenberg auch indirekt in Aussicht, indem er mehrfach betont: „Der heutige Beschluss ist eine Momentaufnahme.“ Es gebe laufend bilaterale Gespräche. Gesundheitsminister Rudolf Anschober will demgemäß nicht ausschließen, dass eine „teilweise Öffnung“ zu italienischen Regionen bis zum 15. Juni möglich sein wird. Status quo jetzt ist: Österreicher, die aus Italien kommen, müssen einen negativen PCR-Test haben oder in Quarantäne.

Ist ein Südtirol-Urlaub heuer möglich?

Davon geht Tirols Landeshauptmann Günther Platter ab 15. Juni aus. „Zumindest zu Südtirol und Trentino müssen die Grenzen aufgehen.“