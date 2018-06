Warum Meischberger schweigt und Grasser bald erstmals redet

Sie bombardierten ihn mit Fragen. Doch die Mühe der Oberstaatsanwälte Alexander Marchart und Gerald Denk war vergebens. Walter Meischberger hatte für den 40. Verhandlungstag ein Schweigegelübde abgelegt. Gebetsmühlenartig speiste er die Ankläger mit einem gleichermaßen vorwurfsvollen wie zynischen Statement ab: „Auch diese Frage belustigt mich, da Sie mir diese Frage in den letzten sieben Jahren nie gestellt haben. Sie haben mir persönlich keine einzige Frage gestellt, bevor Sie mir in einer 800-seitigen Anklage Verbrechen unterstellen, die ich nicht begangen habe. Anstatt dessen haben Sie sich zum willfährigen politischen Werkzeug gemacht. Deswegen werde ich auf diese Frage nicht antworten.“

Gefühlte 50 Mal wiederholte er diese Antwort. Das Match Staatsanwaltschaft gegen Meischberger ging zumindest an diesem Tag an den Zweitangeklagten im Buwog-Prozess. Die Taktik von Meischberger war klar: Er wollte das für ihn nützliche Feindbild malen, die Staatsanwaltschaft hänge an der langen Leine der Politik.