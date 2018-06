Buwog-Prozess: Grasser-Einvernahme beginnt am Dienstag

07:44 | Karl Oberascher

Er sei so ausführlich und oft wie noch kein Angeklagter zuvor in der österreichischen Justizgeschichte (jedenfalls nach seinen Recherchen) befragt worden, sagt Meischberger. Aber: "Sie klagen mich hier an, ohne in den sieben Jahren ihrer Ermittlungstätigkeit auch nur einmal mit mir gesprochen zu haben", sagt Meischberger Richtung Staatsanwaltschaft. Er will ab heute deshalb von seinem Recht Gebrauch machen, die Aussage zu verweigern.