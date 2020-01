Pammesberger: Warum ist das Bgld eigentlich szldmkrtsch?

Und noch etwas ist hier anders: das Burgenland ist SPÖ. Irgendwann in den 60er Jahren ist es Richtung SPÖ gekippt. Normalerweise ist nämlich in Österreich das Ländlich-Bäuerliche ÖVP. Überall im Schweindl-Gummistiefel-Lagerhaus-Gürtel: ÖöH-Vau-Pee! In OÖ, in NÖ, in Stmk. In T sowieso. Auch Sbg. Nur im Bgld (und in Ktn - ein Sonderfall!) ist es anders. Kein Mensch weiß wieso und, ich sag’ es gleich, ich weiß es auch nicht.