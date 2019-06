Warum die ÖVP der Vorzugsstimme die Macht entzieht

Vergangene Woche erklärte Gernot Blümel, dass die Wiener ÖVP (auch) aus Kostengründen vom parteiinternen Vorzugsstimmen-System ablässt. Die Listenplätze sind gesetzt, Vorreihungen gibt es nur nach dem Gesetz, das für alle Parteien gilt: Damit ein Kandidat auf einer Bundesliste vorgereiht wird, müssen sieben Prozent der Parteiwähler seinen Namen auf den Wahlzettel geschrieben haben, auf der Landesliste braucht es zehn, auf der Regionalliste 14 Prozent.

In Niederösterreich hat das maximal offene System und damit das Laufen einzelner Kandidaten eine lange Tradition – und das macht zu einem Gutteil den Erfolg der Landes-VP bei Wahlen aus. Sogar hier rückt man „ausnahmsweise“ davon ab, wie Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am Montag erklärte. Warum? „Das Team, das vor zwei Jahren gewählt wurde, soll wieder in den Nationalrat einziehen, weil großartige Arbeit geleistet wurde.“ Vorzugsstimmen für Einzelne könnten das Team völlig neu zusammenwürfeln – und das will man nicht.